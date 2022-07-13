Происшествия 13.07.2022 в 13:04

Житель Бурятии избил собутыльника термосом, а после задушил

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Текст: Константин Воронов
Житель Бурятии избил собутыльника термосом, а после задушил
Утром 7 июля в одном из домов города Закаменск было обнаружено тело 63-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве правоохранители задержали 51-летнего знакомого покойного. В ходе допроса мужчина дал показания об обстоятельствах учиненной расправы.

Как рассказали в Следственном комитете Бурятии, вечером 6 июля обвиняемый встретил на улице знакомого, в доме у которого они вместе стали распивать спиртное. На фоне алкогольного опьянения из-за нецензурных высказываний во время разговора между бывшим заключенным и собутыльником произошла ссора. В ее ходе обвиняемый нанес хозяину дома множественные удары термосом по голове, а после сдавливал шею руками, пока тот не умер.

На следующий день тело потерпевшего обнаружили родственники. Злоумышленник после расправы скрылся и принял меры к сокрытию следов преступления. Однако сыщикам удалось быстро установить личность обвиняемого и задержать его.

«В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в убийстве, он заключен под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы», - сообщили в следственном ведомстве.

Фото: Следственный комитет Бурятии
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