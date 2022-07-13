В Улан-Удэ разбойник с ножом напал на магазин

«Похищенные деньги подозреваемый, как и в предыдущий раз, потратил на ставки в сети Интернет. Нигде не работает. По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Устанавливается причастность улан-удэнца к другим имущественным преступлениям», - сообщили в МВД.









В Улан-Удэ полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в разбойном нападении.«Утром 12 июля 24-летний злоумышленник в маске и перчатках зашел в помещение продуктового магазина в 112 микрорайоне и, угрожая ножом, похитил из кассы выручку – 2800 рублей. Заранее подготовив путь отхода, он, пытаясь замести след, переоделся в расположенном неподалеку гаражном кооперативе. После чего вызвал такси и уехал в компьютерный клуб, где, планируя переждать сутки, арендовал место. Рядом с клубом он и был задержан полицейскими, которые, прибыв на место происшествия и отсмотрев записи с камер видеонаблюдения, сразу установили личность предполагаемого преступника: молодой человек ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов», - рассказали в МВД Бурятии.Как сообщили в полиции, в апреле молодой человек уже получил условный срок за кражу из магазина гаджетов, общий ущерб по которым составил более 800 тысяч рублей. Однако должных выводов злоумышленник не сделал и, будучи условно осужденным, в начале июля совершил аналогичное преступление: похитил дорогостоящие телефоны из торговой точки, где в течение двух месяцев работал на испытательном сроке. Ущерб был оценен в 240 тысяч рублей.Фото и видео: МВД Бурятии