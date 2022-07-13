Происшествия 13.07.2022 в 15:01

В Улан-Удэ разбойник с ножом напал на магазин

Злоумышленник детально продумал преступление, но его все равно поймали
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ разбойник с ножом напал на магазин
В Улан-Удэ полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в разбойном нападении.

«Утром 12 июля 24-летний злоумышленник в маске и перчатках зашел в помещение продуктового магазина в 112 микрорайоне и, угрожая ножом, похитил из кассы выручку – 2800 рублей. Заранее подготовив путь отхода, он, пытаясь замести след, переоделся в расположенном неподалеку гаражном кооперативе. После чего вызвал такси и уехал в компьютерный клуб, где, планируя переждать сутки, арендовал место. Рядом с клубом он и был задержан полицейскими, которые, прибыв на место происшествия и отсмотрев записи с камер видеонаблюдения, сразу установили личность предполагаемого преступника: молодой человек ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов», - рассказали в МВД Бурятии.

Как сообщили в полиции, в апреле молодой человек уже получил условный срок за кражу из магазина гаджетов, общий ущерб по которым составил более 800 тысяч рублей. Однако должных выводов злоумышленник не сделал и, будучи условно осужденным, в начале июля совершил аналогичное преступление: похитил дорогостоящие телефоны из торговой точки, где в течение двух месяцев работал на испытательном сроке. Ущерб был оценен в 240 тысяч рублей.

«Похищенные деньги подозреваемый, как и в предыдущий раз, потратил на ставки в сети Интернет. Нигде не работает. По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Устанавливается причастность улан-удэнца к другим имущественным преступлениям», - сообщили в МВД.



Фото и видео: МВД Бурятии

Теги
разбой

Все новости

На Байкале создадут национальный туристический маршрут – Ростуризм
13.07.2022 в 15:59
В Бурятии 14 июля прогнозируются грозы с ливнями, возможен град, усиление ветра до 19-24 м/с
13.07.2022 в 15:32
В Улан-Удэ разбойник с ножом напал на магазин
13.07.2022 в 15:01
В Улан-Удэ росгвардейцы нашли наркотики у семейного дебошира
13.07.2022 в 14:32
В Бурятии завершился процесс по беспилотному автомобилю
13.07.2022 в 13:12
Шиферный передел
13.07.2022 в 13:10
Житель Бурятии избил собутыльника термосом, а после задушил
13.07.2022 в 13:04
В Октябрьском районе Улан-Удэ проверили ход ремонта по программе «1000 дворов»
13.07.2022 в 12:26
Великое событие для всего буддистского мира произошло сегодня в Бурятии
13.07.2022 в 11:47
Группа детей из ДНР приехала в Бурятию на отдых
13.07.2022 в 11:43
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 июля

Читайте также
В Бурятии 14 июля прогнозируются грозы с ливнями, возможен град, усиление ветра до 19-24 м/с
Специалисты МЧС рекомендуют соблюдать меры безопасности – оставаться в помещении и не оставлять детей без присмотра
13.07.2022 в 15:32
В Улан-Удэ росгвардейцы нашли наркотики у семейного дебошира
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело
13.07.2022 в 14:32
В Бурятии завершился процесс по беспилотному автомобилю
Технологии робокара в тайгу не дошли, просто пьяный шофер выпал с водительского места на улицу райцентра
13.07.2022 в 13:12
Житель Бурятии избил собутыльника термосом, а после задушил
Бывшему зеку не понравилось, что его приятель ругается матом
13.07.2022 в 13:04
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru