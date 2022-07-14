Происшествия 14.07.2022 в 09:22

В Бурятии полицейских побили при попытке разнять драку

Агрессивных сельчан наказали, но не слишком строго
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Бурятии полицейских побили при попытке разнять драку
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении двух жителей Муйского района, обвиняемых в применении насилия в отношении представителя власти.

«В июне 2022 года двое сотрудников полиции выехали по заявлению о драке на улице поселка Таксимо. Мужчина и женщина, оказывая сопротивление представителям власти во время задержания, причинили им телесные повреждения», - сообщили в прокуратуре Бурятии.

Суд признал фигурантов дела виновными. Женщина получила 2 года лишения свободы условно, мужчина – 1,5 года лишение свободы условно.

Приговор вступил в законную силу.

Фото: «Номер один»
Теги
насилие

Все новости

В Чите осуждена владелица стаи собак, которая загрызла школьницу
14.07.2022 в 10:12
В Бурятии пенсионер опрокинул «Филдер» на дороге между двумя селами
14.07.2022 в 10:05
В Бурятии погиб водитель трактора
14.07.2022 в 09:49
В Улан-Удэ спасли пьяного мужчину, уснувшего у кромки воды
14.07.2022 в 09:41
В Бурятии полицейских побили при попытке разнять драку
14.07.2022 в 09:22
Жители Улан-Удэ назвали свежий ремонт тротуара издевательством
14.07.2022 в 06:00
Алексей Цыденов: «Вы – надежда всей страны»
13.07.2022 в 17:32
Женщины-начальницы рожают, не отрываясь от руководства
13.07.2022 в 17:20
В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД разбили надежды молодого водителя БМВ
13.07.2022 в 16:21
На Байкале создадут национальный туристический маршрут – Ростуризм
13.07.2022 в 15:59
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 июля

Читайте также
В Чите осуждена владелица стаи собак, которая загрызла школьницу
Наказание за трагический инцидент в селе Домна - 1 год и 10 месяцев ограничения свободы
14.07.2022 в 10:12
В Бурятии пенсионер опрокинул «Филдер» на дороге между двумя селами
Пострадал сам водитель и его пожилой пассажир
14.07.2022 в 10:05
В Бурятии погиб водитель трактора
Мужчина не справился с управлением и перевернулся
14.07.2022 в 09:49
В Улан-Удэ спасли пьяного мужчину, уснувшего у кромки воды
Также помощь потребовалась девушке, повредившей ногу при купании
14.07.2022 в 09:41
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru