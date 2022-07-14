В Бурятии полицейских побили при попытке разнять драку

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении двух жителей Муйского района, обвиняемых в применении насилия в отношении представителя власти.«В июне 2022 года двое сотрудников полиции выехали по заявлению о драке на улице поселка Таксимо. Мужчина и женщина, оказывая сопротивление представителям власти во время задержания, причинили им телесные повреждения», - сообщили в прокуратуре Бурятии.Суд признал фигурантов дела виновными. Женщина получила 2 года лишения свободы условно, мужчина – 1,5 года лишение свободы условно.Приговор вступил в законную силу.Фото: «Номер один»