Происшествия 14.07.2022 в 09:41
В Улан-Удэ спасли пьяного мужчину, уснувшего у кромки воды
Также помощь потребовалась девушке, повредившей ногу при купании
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ во время патрулирования Степной протоки в районе ДНТ «Дружба» спасатели обнаружили на берегу пьяного 27-летнего мужчину, который спал у кромки воды. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, спасатели оттащили его от воды на безопасное расстояние, а затем передали приехавшим сотрудникам полиции.
В этот же день на реке Уда была спасена 16-летняя девушка, которая повредила ногу об камни при купании и не могла самостоятельно выбраться на берег.
«Спасатели прибыли на помощь потерпевшей и помогли её выбраться на берег. Девушке оказали первую медицинскую помощь и передали работникам скорой помощи. Пострадавшая госпитализирована в ДРКБ», - сообщили в агентстве.
Фото: МЧС Бурятии
В этот же день на реке Уда была спасена 16-летняя девушка, которая повредила ногу об камни при купании и не могла самостоятельно выбраться на берег.
«Спасатели прибыли на помощь потерпевшей и помогли её выбраться на берег. Девушке оказали первую медицинскую помощь и передали работникам скорой помощи. Пострадавшая госпитализирована в ДРКБ», - сообщили в агентстве.
Фото: МЧС Бурятии
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