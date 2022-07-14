В Улан-Удэ спасли пьяного мужчину, уснувшего у кромки воды

В Улан-Удэ во время патрулирования Степной протоки в районе ДНТ «Дружба» спасатели обнаружили на берегу пьяного 27-летнего мужчину, который спал у кромки воды. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, спасатели оттащили его от воды на безопасное расстояние, а затем передали приехавшим сотрудникам полиции.В этот же день на реке Уда была спасена 16-летняя девушка, которая повредила ногу об камни при купании и не могла самостоятельно выбраться на берег.«Спасатели прибыли на помощь потерпевшей и помогли её выбраться на берег. Девушке оказали первую медицинскую помощь и передали работникам скорой помощи. Пострадавшая госпитализирована в ДРКБ», - сообщили в агентстве.Фото: МЧС Бурятии