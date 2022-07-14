В Бурятии погиб водитель трактора

Смертельное ДТП случилось вчера ночью в Закаменском районе. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 52-летний водитель трактора «Т-25», ехавший через лес вблизи села Санага, не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся.От полученных травм водитель трактора скончался на месте.Фото: ГИБДД Бурятии