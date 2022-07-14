Происшествия 14.07.2022 в 09:49
В Бурятии погиб водитель трактора
Мужчина не справился с управлением и перевернулся
Текст: Константин Воронов
Смертельное ДТП случилось вчера ночью в Закаменском районе. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 52-летний водитель трактора «Т-25», ехавший через лес вблизи села Санага, не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся.
От полученных травм водитель трактора скончался на месте.
Фото: ГИБДД Бурятии
От полученных травм водитель трактора скончался на месте.
Фото: ГИБДД Бурятии
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