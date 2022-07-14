В Бурятии пенсионер опрокинул «Филдер» на дороге между двумя селами

Еще одно ДТП произошло вчера вечером в Бичурском районе на 41-м км автодороги «Мухоршибирь – Бичура – Кяхта».





ДТП с пострадавшими произошло около 10 часов утра 13 июля в Баргузинском районе. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 71-летний водитель «Тойоты Филдер», ехавший со стороны села Уро в направлении Баргузина, не справился с управлением и перевернулся.В результате аварии водитель и 84-летний пассажир автомобиля получили травмы и были госпитализированы.«36-летний водитель мотоцикла «Минск», не имеющий прав, следуя со стороны села Шибертуй в направлении села Дабатуй, не справился с управлением и опрокинулся. В результате аварии мотоциклист получил травм различной степени тяжести», - рассказали в Госавтоинспекции.В ГИБДД отметили, что водитель мотоцикла ехал без шлема.Фото: ГИБДД Бурятии