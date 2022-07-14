Происшествия 14.07.2022 в 11:39

В Бурятии молодой сельчанин убил незваного гостя

Мужчина вел себя вызывающе, а затем и вовсе принялся угрожать ружьем
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии молодой сельчанин убил незваного гостя
В Бурятии суд вынес приговор ранее судимому 24-летнему жителю Кяхтинского района, признанному виновным в убийстве.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, преступление произошло 16 января. В этот день обвиняемый пригласил домой друзей, с которыми стал отмечать рождение дочери. Ночью к нему в гости пришел пьяный односельчанин, который захотел присоединиться к застолью, но позже начал вести себя вызывающе, затем поссорился с хозяином дома, после чего принес ружье и принялся угрожать присутствующим.

Оружие гости у него отняли. Однако дальнейший конфликт перерос в потасовку, в ходе которой хозяин дома схватил нож и нанес им удар в грудь незваного гостя. От полученной раны 36-летний мужчина скончался на месте. После этого обвиняемый позвонил матери, которая вызвала полицию, и оставался дома до приезда следственно-оперативной группы.  

Суд приговорил молодого человека к 7 годам колонии строгого режима.

Фото: «Номер один»
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