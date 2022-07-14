В Бурятии молодой сельчанин убил незваного гостя

В Бурятии суд вынес приговор ранее судимому 24-летнему жителю Кяхтинского района, признанному виновным в убийстве.Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, преступление произошло 16 января. В этот день обвиняемый пригласил домой друзей, с которыми стал отмечать рождение дочери. Ночью к нему в гости пришел пьяный односельчанин, который захотел присоединиться к застолью, но позже начал вести себя вызывающе, затем поссорился с хозяином дома, после чего принес ружье и принялся угрожать присутствующим.Оружие гости у него отняли. Однако дальнейший конфликт перерос в потасовку, в ходе которой хозяин дома схватил нож и нанес им удар в грудь незваного гостя. От полученной раны 36-летний мужчина скончался на месте. После этого обвиняемый позвонил матери, которая вызвала полицию, и оставался дома до приезда следственно-оперативной группы.Суд приговорил молодого человека к 7 годам колонии строгого режима.Фото: «Номер один»