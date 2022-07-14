Происшествия 14.07.2022 в 11:58

Приехавшая в Бурятию семья иркутян застряла в болоте

Спасатели вызволили их из трясины, а заодно помогли еще двум подросткам
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Текст: Константин Воронов
Приехавшая в Бурятию семья иркутян застряла в болоте
Вечером 13 июля в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что в местности горы Пик Любви двое подростков нуждаются в помощи.

«Двое юношей 16–17 лет, прибывшие из Иркутска в Тункинский район к родственникам, никого не предупредив, решили самостоятельно подняться на Пик Любви. Передвигаясь по тропе маршрута, они решили спуститься к реке Кынгарга, чтобы попить воды, после чего по берегу реки продолжили двигаться по склону вниз. Спустившись ещё ниже, ребята дошли до водопада, но самостоятельно подняться и вернутся на тропу не смогли: склон горы был очень крутой и скользкий. Ребята сами обратились в службу спасения, сообщили о происшествии и своём местонахождение», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Спасатели БРПСС прибыли на место в районе часа ночи. С помощью альпинистского снаряжения они подняли ребят и вернули их на тропу. Молодые люди были доставлены в Аршан в удовлетворительном состоянии.

Кроме того, во время поисковых работ спасателям поступил еще один сигнал о помощи.

«Семья в составе трех человек, в том числе 8-летний ребенок, передвигаясь на автотранспорте, застряла в болоте вблизи озера Коймурское. Семья приехала в Тункинский район к друзьям из Иркутска. Отправившись на рыбалку, в 14 км от села Галбай в местности Черный бугор их машину затянуло в болото. Прибыв на место, спасатели вывезли семью в населённый пункт», - сообщили в агентстве.

Фото: «Номер один»
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