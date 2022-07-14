Происшествия 14.07.2022 в 13:43

В Улан-Удэ уголовник с товарищами ограбил случайного прохожего

Мужчина лишился сумки с телефоном и документами
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ уголовник с товарищами ограбил случайного прохожего
Ночью 11 июля в полицию Улан-Удэ поступило заявление о грабеже от 44-летнего горожанина. Мужчина рассказал, что неизвестный похитил у него сумку с портмоне, телефоном и документами. Ущерб составил 11 тысяч рублей.

Улан-удэнец возвращался со знакомой из кафе, когда услышал за спиной шаги. Позади шли двое мужчин, которые, как ему показалось, преследуют их. С ними у заявителя произошел конфликт.

Во время потасовки к оппонентам присоединились два их приятеля, один из которых, нанося побои, повалил потерпевшего на землю. Второй, воспользовавшись ситуацией, сорвал с его плеча сумку. После этого злоумышленники скрылись.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого – 23-летнего горожанина. Ранее он был неоднократно судим, в основном, за имущественные преступления. В апреле прошлого года освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за квартирную кражу. Подрабатывает случайными заработками. Похищенное у него изъято по месту жительства. По словам задержанного, документы заявителя он хотел подкинуть ему на адрес, а телефон сбыть, но не успел», - рассказали в МВД Бурятии.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

Фото: «Номер один»
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