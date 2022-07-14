В Бурятии похититель грузовика попался на уловку сознательного гражданина

Утром 13 июля в отдел полиции «Онохойский» обратилась 72-летняя жительница поселка Нижние Тальцы. Она сообщила, что мужчина, помогавший ей по хозяйству, похитил её микрогрузовик. Ущерб составил около миллиона рублей.Женщина уточнила, что познакомилась с гражданином у церкви в Улан-Удэ и предложила подработать. Оказалось, что незнакомец приехал в Бурятию около двух с половиной месяцев назад из Забайкальского края, но, поссорившись с работодателем, бросил работу. Пенсионерка пообещала обеспечить незнакомца жильем и оплачивать его труд. Мужчина согласился.Через пару недель у мужчины в ходе распития спиртного возник умысел похитить и продать микрогрузовик хозяйки дома. Завладеть автомобилем злоумышленнику не составило труда: двери транспортного средства были открыты, а о потайном месте для ключа зажигания в салоне автомобиля подозреваемый знал. Однако планы мужчины не осуществились - через пару километров угнанная машина заглохла.Злоумышленник не сдавался: он предложил местному жителю купить грузовик за 25 тысяч рублей, солгав, что транспортное средство принадлежит его бабушке. Сельчанин, знавший хозяйку авто, на предложение согласился, сам же под предлогом необходимости снятия денег с карты на предстоящую покупку, поехал к пенсионерке.У женщины 31-летний житель поселка Нижние Тальцы застал полицейских, прибывших на сообщение о краже, и рассказал о встрече с продавцом грузовика. В кратчайшее время подозреваемого задержали.«На счету злоумышленника шесть судимостей за имущественные преступления. В настоящее время он также привлекается к уголовной ответственности за кражу в Забайкальском крае. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие», - сообщили в МВД Бурятии.Фото: «Номер один»