Происшествия 15.07.2022 в 09:59

Житель Бурятии получил «условку» за рубку 13 лиственниц

Мужчине также пришлось возмещать ущерб
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Текст: Константин Воронов
Житель Бурятии получил «условку» за рубку 13 лиственниц
В Бурятии суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Джидинского района, обвиняемого в незаконной рубке леса в особо крупном размере.

«В Джидинском лесничестве мужчина незаконно срубил 13 лиственниц объемом 20 кубометров. Ущерб составил 170 тыс. рублей. В ходе расследования уголовного дела обвиняемый возместил ущерб», - рассказали в прокуратуре Бурятии.

Суд признал сельчанина виновным и приговорил к 2 годам лишения свободы условно.

Фото: «Номер один»

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