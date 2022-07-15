Происшествия 15.07.2022 в 09:59
Житель Бурятии получил «условку» за рубку 13 лиственниц
Мужчине также пришлось возмещать ущерб
Текст: Константин Воронов
В Бурятии суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Джидинского района, обвиняемого в незаконной рубке леса в особо крупном размере.
«В Джидинском лесничестве мужчина незаконно срубил 13 лиственниц объемом 20 кубометров. Ущерб составил 170 тыс. рублей. В ходе расследования уголовного дела обвиняемый возместил ущерб», - рассказали в прокуратуре Бурятии.
Суд признал сельчанина виновным и приговорил к 2 годам лишения свободы условно.
Фото: «Номер один»
«В Джидинском лесничестве мужчина незаконно срубил 13 лиственниц объемом 20 кубометров. Ущерб составил 170 тыс. рублей. В ходе расследования уголовного дела обвиняемый возместил ущерб», - рассказали в прокуратуре Бурятии.
Суд признал сельчанина виновным и приговорил к 2 годам лишения свободы условно.
Фото: «Номер один»
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