В Бурятии пьяная автоледи протаранила водителя без прав

ДТП с пострадавшими произошло вчера ночью на ул. Матросова в селе Сосново-Озерское. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 37-летняя пьяная женщина за рулем автомобиля «Субару» выехала на встречную полосу и врезалась в «Тойоту Калдина», которой управлял 26-летний водитель без прав.В результате аварии 30-летняя пассажирка «Субару», которая также была пьяна, получила травмы и попала в больницу.Фото: ГИБДД Бурятии