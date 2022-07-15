Происшествия 15.07.2022 в 11:21
В Бурятии пьяная автоледи протаранила водителя без прав
В аварии пострадала пассажирка, которая тоже была пьяна
Текст: Константин Воронов
ДТП с пострадавшими произошло вчера ночью на ул. Матросова в селе Сосново-Озерское. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 37-летняя пьяная женщина за рулем автомобиля «Субару» выехала на встречную полосу и врезалась в «Тойоту Калдина», которой управлял 26-летний водитель без прав.
В результате аварии 30-летняя пассажирка «Субару», которая также была пьяна, получила травмы и попала в больницу.
Фото: ГИБДД Бурятии
В результате аварии 30-летняя пассажирка «Субару», которая также была пьяна, получила травмы и попала в больницу.
Фото: ГИБДД Бурятии
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