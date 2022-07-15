Происшествия 15.07.2022 в 11:32
В Бурятии трезвый водитель врезался в пьяного
В аварии пострадала женщина-пассажирка
Текст: Константин Воронов
ДТП произошло вечером 14 июля на автодороге Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск в 4 км от села Селендума. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 26-летний водитель автомобиля «Тойота Корона Премио» выехал на встречную полосу и врезался в «Тойоту Таун Ас». При этом 60-летний водитель микрогрузовика оказался пьян.
В аварии травмы различной степени тяжести получила 52-летняя пассажирка «Премио».
Фото: ГИБДД Бурятии
В аварии травмы различной степени тяжести получила 52-летняя пассажирка «Премио».
Фото: ГИБДД Бурятии
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