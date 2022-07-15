В Бурятии трезвый водитель врезался в пьяного

ДТП произошло вечером 14 июля на автодороге Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск в 4 км от села Селендума. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 26-летний водитель автомобиля «Тойота Корона Премио» выехал на встречную полосу и врезался в «Тойоту Таун Ас». При этом 60-летний водитель микрогрузовика оказался пьян.В аварии травмы различной степени тяжести получила 52-летняя пассажирка «Премио».Фото: ГИБДД Бурятии