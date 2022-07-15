В Улан-Удэ 91-летняя бабушка отшила мошенников

12 июля полиция Улан-Удэ зарегистрировала два сообщения о мошеннических действиях по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Жертвами злоумышленников стали пожилые граждане. К счастью, они не попались на обманные уловки.Как рассказали в МВД Бурятии, на домашний телефон 91-летней жительницы Советского района позвонила незнакомка. Плача, она назвала пенсионерку мамой и сообщила, что по её вине совершена авария. Якобы, она переходила дорогу на красный свет, что спровоцировало ДТП, в котором пострадала водитель. Рыдая, девушка уточнила, что автомобилистка с травмами находится в больнице, разбирательством занимается следователь, и ей срочно необходимы 800 тысяч рублей.Внимательно выслушав звонившую, пожилая женщина сообщила, что её дочери 70 лет, а собеседница слишком молода.Взяв инициативу в свои руки, разговор с потенциальной жертвой продолжил лже-следователь, но пенсионерка ответила, что сама перезвонит дочери родственникам и разберётся в ситуации.Мошенники не унимались: раз за разом перезванивая на номер бабушки, они не давали ей шанса совершить звонок и связаться с дочерью. Тогда улан-удэнка отправилась к соседке и попросила её набрать номер дочери, с которой оказалось всё в порядке. О происшедшем потерпевшая сообщила в полицию.Аналогичный случай произошел в Железнодорожном районе. Там 74-летняя горожанка сразу распознала обман и вопросом «А ты, вообще, кто?» застала плачущую мошенницу врасплох. Ситуацию попытался выправить лже-правоохранитель, оправдывая растерянность звонившей состоянием шока после ДТП.Тогда, подыгрывая злоумышленникам, пенсионерка стала интересоваться, в какой больнице они находятся и куда везти деньги. Никаких средств мошенникам она в итоге не перечислила и обратилась с заявлением о случившемся в полицию.«Полицейским пожилые заявительницы признались: ранее они уже были наслышаны о мошенничествах с использованием IT-технологий, что, в том числе, помогло им «раскусить» злоумышленников и избежать возможных неприятных последствий», - отметили в МВД Бурятии.Фото: «Номер один»