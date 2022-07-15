Происшествия 15.07.2022 в 12:50

В Улан-Удэ 91-летняя бабушка отшила мошенников

Несмотря на все усилия, злоумышленникам не удалось «развести» пенсионерку
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ 91-летняя бабушка отшила мошенников
12 июля полиция Улан-Удэ зарегистрировала два сообщения о мошеннических действиях по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Жертвами злоумышленников стали пожилые граждане. К счастью, они не попались на обманные уловки.

Как рассказали в МВД Бурятии, на домашний телефон 91-летней жительницы Советского района позвонила незнакомка. Плача, она назвала пенсионерку мамой и сообщила, что по её вине совершена авария. Якобы, она переходила дорогу на красный свет, что спровоцировало ДТП, в котором пострадала водитель. Рыдая, девушка уточнила, что автомобилистка с травмами находится в больнице, разбирательством занимается следователь, и ей срочно необходимы 800 тысяч рублей.

Внимательно выслушав звонившую, пожилая женщина сообщила, что её дочери 70 лет, а собеседница слишком молода.

Взяв инициативу в свои руки, разговор с потенциальной жертвой продолжил лже-следователь, но пенсионерка ответила, что сама перезвонит дочери родственникам и разберётся в ситуации.

Мошенники не унимались: раз за разом перезванивая на номер бабушки, они не давали ей шанса совершить звонок и связаться с дочерью. Тогда улан-удэнка отправилась к соседке и попросила её набрать номер дочери, с которой оказалось всё в порядке. О происшедшем потерпевшая сообщила в полицию.

Аналогичный случай произошел в Железнодорожном районе. Там 74-летняя горожанка сразу распознала обман и вопросом «А ты, вообще, кто?» застала плачущую мошенницу врасплох. Ситуацию попытался выправить лже-правоохранитель, оправдывая растерянность звонившей состоянием шока после ДТП.

Тогда, подыгрывая злоумышленникам, пенсионерка стала интересоваться, в какой больнице они находятся и куда везти деньги. Никаких средств мошенникам она в итоге не перечислила и обратилась с заявлением о случившемся в полицию.    

«Полицейским пожилые заявительницы признались: ранее они уже были наслышаны о мошенничествах с использованием IT-технологий, что, в том числе, помогло им «раскусить» злоумышленников и избежать возможных неприятных последствий», - отметили в МВД Бурятии.

Фото: «Номер один»
Теги
мошенничество

Все новости

Алексей Цыденов: «Мы конструктивно работаем с РЖД»
15.07.2022 в 13:35
Директор «Энерготехномаш»: «Мне странно обращаться к главе региона»
15.07.2022 в 13:18
В Улан-Удэ уголовник пырнул ножом случайного прохожего и забрал его телефон
15.07.2022 в 13:18
В Улан-Удэ полицейские разыскивают 64-летнего горожанина Дамбо Балданова
15.07.2022 в 12:52
В Улан-Удэ 91-летняя бабушка отшила мошенников
15.07.2022 в 12:50
В Бурятии иркутянин мчался по трассе со скоростью почти 200 км/ч
15.07.2022 в 12:28
Жителю Улан-Удэ удалили из мозга опухоль размером с грецкий орех
15.07.2022 в 12:13
Военнослужащий ВВО из Бурятии победил в военной спартакиаде стран СНГ по гиревому спорту
15.07.2022 в 11:48
В Бурятии трезвый водитель врезался в пьяного
15.07.2022 в 11:32
В Бурятии пьяная автоледи протаранила водителя без прав
15.07.2022 в 11:21
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 июля

Читайте также
В Улан-Удэ уголовник пырнул ножом случайного прохожего и забрал его телефон
Пострадавший госпитализирован в больницу, нападавший задержан
15.07.2022 в 13:18
В Улан-Удэ полицейские разыскивают 64-летнего горожанина Дамбо Балданова
Четвертого июля он вышел из квартиры племянницы на улице Шумяцкого  и до настоящего времени не вернулся домой

15.07.2022 в 12:52
В Бурятии иркутянин мчался по трассе со скоростью почти 200 км/ч
Водитель автомобиля «Мерседес» двигался со скоростью 198 км/ч на участке дороги с разрешенной скоростью в 90 км/ч
15.07.2022 в 12:28
В Бурятии трезвый водитель врезался в пьяного
В аварии пострадала женщина-пассажирка
15.07.2022 в 11:32
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru