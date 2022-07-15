Происшествия 15.07.2022 в 13:18

В Улан-Удэ уголовник пырнул ножом случайного прохожего и забрал его телефон

Пострадавший госпитализирован в больницу, нападавший задержан
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ уголовник пырнул ножом случайного прохожего и забрал его телефон
Вечером 13 июля в полицию Улан-Удэ поступило сообщение о госпитализации 51-летнего гражданина с ножевым ранением живота. Полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям.

Выяснилось, что ранение пьяный мужчина получил, возвращаясь домой. Неизвестный на улице Бабушкина нанес ему удар ножом в живот и похитил телефон.

«В течение двух с половиной часов подозреваемый был установлен и задержан полицейскими. Им оказался ранее неоднократно судимый 24-летний гражданин, у которого изъят похищенный гаджет», - рассказали в полиции.

По словам злоумышленника, потерпевшего он заметил, распивая спиртное на улице Бабушкина. Прохожий был нетрезв и, подойдя к компании мужчин на автомашинах, попросил подвезти его за плату домой.

Подслушав разговор, подозреваемый воспользовался ситуацией. Он отвёл горожанина в соседний двор и в попытке удержать его внимание предложил помощь, сообщив о наличии у него машины.

Выказав недоверие незнакомцу, заявитель отказался от предложения. Возник конфликт, в результате которого злоумышленник ранил 51-летнего мужчину ножом и, забрав у него телефон, скрылся.

«Задержанный ранее уже был судим за преступления против жизни и здоровья, а также хулиганство и кражу и отбывал наказание в колонии. Имеет непогашенную судимость. Также в настоящее время завершено и направлено в суд уголовное дело по его обвинению в краже электронных денежных средств. Нигде не работает», - сообщили в МВД Бурятии.



По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело.

Фото и видео: МВД Бурятии
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ЗУРХАЙ
с 13 по 19 июля

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