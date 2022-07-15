В Улан-Удэ уголовник пырнул ножом случайного прохожего и забрал его телефон

«Задержанный ранее уже был судим за преступления против жизни и здоровья, а также хулиганство и кражу и отбывал наказание в колонии. Имеет непогашенную судимость. Также в настоящее время завершено и направлено в суд уголовное дело по его обвинению в краже электронных денежных средств. Нигде не работает», - сообщили в МВД Бурятии.









Вечером 13 июля в полицию Улан-Удэ поступило сообщение о госпитализации 51-летнего гражданина с ножевым ранением живота. Полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям.Выяснилось, что ранение пьяный мужчина получил, возвращаясь домой. Неизвестный на улице Бабушкина нанес ему удар ножом в живот и похитил телефон.«В течение двух с половиной часов подозреваемый был установлен и задержан полицейскими. Им оказался ранее неоднократно судимый 24-летний гражданин, у которого изъят похищенный гаджет», - рассказали в полиции.По словам злоумышленника, потерпевшего он заметил, распивая спиртное на улице Бабушкина. Прохожий был нетрезв и, подойдя к компании мужчин на автомашинах, попросил подвезти его за плату домой.Подслушав разговор, подозреваемый воспользовался ситуацией. Он отвёл горожанина в соседний двор и в попытке удержать его внимание предложил помощь, сообщив о наличии у него машины.Выказав недоверие незнакомцу, заявитель отказался от предложения. Возник конфликт, в результате которого злоумышленник ранил 51-летнего мужчину ножом и, забрав у него телефон, скрылся.По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело.Фото и видео: МВД Бурятии