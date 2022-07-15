Происшествия 15.07.2022 в 14:33

Анастасия Кузовлева получила 6 лет колонии и штраф в 4 миллиона рублей

Правда, сидеть бывшей чиновнице пока не придется
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Текст: Константин Воронов
Анастасия Кузовлева получила 6 лет колонии и штраф в 4 миллиона рублей
Железнодорожный райсуд вынес приговор в отношении бывшего председателя Комитета по управлению имуществом администрации Улан-Удэ Анастасии Кузовлевой. Она обвинялась в трех эпизодах получения взяток, в том числе в крупном размере.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, в 2018-2019 годах председатель КУИ трижды получила от предпринимателей и посредников взятки. От одного из бизнесменов за решение вопроса о переоформлении договора аренды земельного участка она получила взятку в виде права требования нежилого помещения в строящемся жилом комплексе номинальной стоимостью 1 млн. рублей. Другой предприниматель длительное время безуспешно пытался оформить земельный участок для размещения СТО. Каждый раз председатель комитета отказывала в предоставлении участка и только после поступившего предложения о взятке помогла незаконно оформить землю, за что получила вознаграждение в сумме 500 тыс. рублей. Еще от одного предпринимателя, желавшего приобрести земельный участок возле торговой базы под автомобильную стоянку, она таким же образом получила 100 тыс. рублей.

«В ходе предварительного следствия осужденная полностью признала вину, раскаялась в совершенных преступлениях, и в целях содействия следствию заключила досудебное соглашение о сотрудничестве», - отметили в следственном ведомстве.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, суд признал Анастасию Кузовлеву виновной и приговорил к 6 годам лишения свободы со штрафом в размере 4 млн рублей с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком 5 лет. Отбывать наказание экс-чиновница начнет после достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста.

Фото: «Номер один»
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