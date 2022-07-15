Трех человек госпитализировали после столкновения автобуса и иномарки в Бурятии

В Бурятии сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП, произошедшего сегодня ночью в Селенгинском районе.«По предварительным данным, 57-летний водитель автомобиля «Фиат Дукато», следуя со стороны Новоселенгинска в направлении села Ехэ Цаган, выехал на встречную полосу и врезался в «Тойоту Премио» под управлением 40-летнего водителя», - рассказали в Госавтоинспекции.В результате аварии в Гусиноозерскую ЦРБ госпитализированы 3 пассажира «Тойоты»: 40-летняя женщина, 22-летняя девушка и 12-летняя девочка.Фото: «Номер один»