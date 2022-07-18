Пьяный житель Бурятии отказался платить за разбитый в магазине арбуз

В селе Петропавловка группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии прибыла в магазин, где сработала кнопка тревожной сигнализации. Продавцы сообщили правоохранителям, что нетрезвый покупатель отказывается платить за испорченный товар.«Мужчина пришел в магазин за арбузом, будучи в изрядном подпитии. Не сумев удержать в руках ягоду весом около 7 килограммов, незадачливый покупатель дважды уронил ее на пол. Со второго раза арбуз раскололся», - рассказали в Росгвардии Бурятии.Задержанного, 45-летнего жителя соседнего села, доставили в полицию. На правонарушителя составлен административный протокол.Фото: Росгвардия Бурятии