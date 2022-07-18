Происшествия 18.07.2022 в 10:05

В Бурятии пьяный тракторист раздавил выпавшего из кабины пассажира

40-летний мужчина умер на месте
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии пьяный тракторист раздавил выпавшего из кабины пассажира
Смертельное ДТП произошло утром 17 июля на проселочной дороге между селами Гашей и Куготы в Мухоршибирском районе. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 47-летний пьяный водитель трактора «ХТ-244» допустил падение пассажира, после чего наехал на него. От полученных травм 40-летний мужчина скончался на месте.

В настоящий момент полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото: ГИБДД Бурятии
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