Происшествия 18.07.2022 в 10:05
В Бурятии пьяный тракторист раздавил выпавшего из кабины пассажира
40-летний мужчина умер на месте
Текст: Константин Воронов
Смертельное ДТП произошло утром 17 июля на проселочной дороге между селами Гашей и Куготы в Мухоршибирском районе. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 47-летний пьяный водитель трактора «ХТ-244» допустил падение пассажира, после чего наехал на него. От полученных травм 40-летний мужчина скончался на месте.
В настоящий момент полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Фото: ГИБДД Бурятии
В настоящий момент полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Фото: ГИБДД Бурятии
ТегиДТП