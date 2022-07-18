Житель Бурятии расстрелял двух односельчан

«Отличившиеся в задержании сотрудники будут представлены к поощрению. Особо будет отмечена роль участкового, который получил оперативно-значимую информацию. В дальнейшем, при ее проверке с участием спецназа, в результате грамотно проведённых оперативно-розыскных мероприятий с применением служебно-розыскных собак подозреваемый был задержан сотрудниками полиции по горячим следам», - сообщили в полиции.





Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, по факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц) и ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).



«В ходе следственно-оперативных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержан односельчанин потерпевших. В ближайшее время следователь приступит к его допросу; после которого будет решаться вопрос об избрании в отношении подозреваемого мужчины меры пресечения», - рассказали в следственном ведомстве.





17 июля в полицию Джидинского района поступило сообщение о госпитализации в больницу двоих местных жителей с огнестрельными ранениями.«Предварительно установлено, что вечером ранее неоднократно судимый 65-летний житель Джиды в ходе возникшей ссоры произвел выстрелы в двух граждан, 1961 и 1982 г.р. После совершения деяния злоумышленник, представляющий опасность для окружающих, скрылся с места происшествия с оружием. Позднее 61-летний гражданин от полученного ранения скончался в больнице», - рассказали в МВД Бурятии.Розыск и задержание особо опасного преступника проходил под личным контролем Министра внутренних дел Бурятии Олега Кудинова.Фото: МВД Бурятии