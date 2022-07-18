В Бурятии 12-летняя девочка впала в кому после автоаварии

ДТП с пострадавшими произошло в воскресенье около 8 часов вечера на 130 км автодороги Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 46-летняя женщина за рулем автомобиля «Тойота Королла» не справилась с управлением, слетела с дороги и перевернулась.«В результате аварии женщина и две 12-летние девочки, одна из которых с тяжелыми травмами в состоянии комы госпитализированы в больницу. Обе несовершеннолетние не были пристегнуты ремнями безопасности», - рассказали в Госавтоинспекции.Фото: ГИБДД Бурятии