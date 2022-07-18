Происшествия 18.07.2022 в 10:51

В Бурятии 12-летняя девочка впала в кому после автоаварии

«Тойота» слетела с дороги и перевернулась
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии 12-летняя девочка впала в кому после автоаварии
ДТП с пострадавшими произошло в воскресенье около 8 часов вечера на 130 км автодороги Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 46-летняя женщина за рулем автомобиля «Тойота Королла» не справилась с управлением, слетела с дороги и перевернулась.

«В результате аварии женщина и две 12-летние девочки, одна из которых с тяжелыми травмами в состоянии комы госпитализированы в больницу. Обе несовершеннолетние не были пристегнуты ремнями безопасности», - рассказали в Госавтоинспекции.

Фото: ГИБДД Бурятии
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