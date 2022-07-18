В Улан-Удэ пьяный мужчина попал под колеса

ДТП с пешеходом произошло в минувшую субботу около 10 часов вечера в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 58-летний водитель автомобиля «Фольксваген», следуя со стороны 110 в направлении 113 микрорайона, на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 46-летнего мужчину.«В результате наезда пешеход с травмами был госпитализирован в БСМП. Мужчина находился на проезжей части в состоянии алкогольного опьянения», - сообщили в Госавтоинспекции.Фото: ГИБДД Бурятии