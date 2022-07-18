Происшествия 18.07.2022 в 12:04
В Улан-Удэ пьяный мужчина попал под колеса
Пострадавшего госпитализировали в БСМП
Текст: Константин Воронов
ДТП с пешеходом произошло в минувшую субботу около 10 часов вечера в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 58-летний водитель автомобиля «Фольксваген», следуя со стороны 110 в направлении 113 микрорайона, на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 46-летнего мужчину.
«В результате наезда пешеход с травмами был госпитализирован в БСМП. Мужчина находился на проезжей части в состоянии алкогольного опьянения», - сообщили в Госавтоинспекции.
Фото: ГИБДД Бурятии
«В результате наезда пешеход с травмами был госпитализирован в БСМП. Мужчина находился на проезжей части в состоянии алкогольного опьянения», - сообщили в Госавтоинспекции.
Фото: ГИБДД Бурятии
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