Следственный комитет Бурятии раскрыл детали расстрела в Джиде

Раненый 61-летний пенсионер скончался в больнице, его 39-летнему сыну оказывают помощь врачи. Подозреваемого задержала полиция . У него изъят обрез охотничьего ружья. Известно, что мужчина ранее уже был судим.





Следственный комитет Бурятии раскрыл некоторые подробности стрельбы в селе Джида, в результате которого погиб пожилой мужчина, а его сын с тяжелым ранением оказался в больнице.Как сообщили в следственном ведомстве, поздним вечером 17 июля 62-летний подозреваемый вооружился обрезом охотничьего ружья, после чего пришел к знакомому односельчанину и во дворе его дома произвел выстрел в живот потерпевшего. Раненый успел позвонить сыну, который проживал на соседней улице. Мужчина поспешил на помощь отцу. Однако злоумышленник также встретил его прицельным выстрелом из оружия. Заряд попал потерпевшему в шею. После этого подозреваемый скрылся с места происшествия. Потерпевших спустя непродолжительное время обнаружили родственники, вызвав скорую медицинскую помощь.«В ближайшее время следователь приступит к допросу подозреваемого, после которого будет решаться вопрос о заключении его под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление мотивов преступления и его полной картины. Осуществляется сбор необходимой доказательственной базы», - сообщили в следственном ведомстве.Фото: Следственный комитет Бурятии