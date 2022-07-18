Происшествия 18.07.2022 в 12:49

Следственный комитет Бурятии раскрыл детали расстрела в Джиде

Мотивы преступника пока не известны
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Текст: Константин Воронов
Следственный комитет Бурятии раскрыл детали расстрела в Джиде
Следственный комитет Бурятии раскрыл некоторые подробности стрельбы в селе Джида, в результате которого погиб пожилой мужчина, а его сын с тяжелым ранением оказался в больнице.

Как сообщили в следственном ведомстве, поздним вечером 17 июля 62-летний подозреваемый вооружился обрезом охотничьего ружья, после чего пришел к знакомому односельчанину и во дворе его дома произвел выстрел в живот потерпевшего. Раненый успел позвонить сыну, который проживал на соседней улице. Мужчина поспешил на помощь отцу. Однако злоумышленник также встретил его прицельным выстрелом из оружия. Заряд попал потерпевшему в шею. После этого подозреваемый скрылся с места происшествия. Потерпевших спустя непродолжительное время обнаружили родственники, вызвав скорую медицинскую помощь.

Раненый 61-летний пенсионер скончался в больнице, его 39-летнему сыну оказывают помощь врачи. Подозреваемого задержала полиция. У него изъят обрез охотничьего ружья. Известно, что мужчина ранее уже был судим.


«В ближайшее время следователь приступит к допросу подозреваемого, после которого будет решаться вопрос о заключении его под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление мотивов преступления и его полной картины. Осуществляется сбор необходимой доказательственной базы», - сообщили в следственном ведомстве.

Фото: Следственный комитет Бурятии
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