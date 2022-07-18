В Бурятии заблудившуюся в лесу женщину нашли с помощью автомобильной сирены

Вчера спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выезжали в местность «Никольский Бор» Тункинского района, где 45-летняя женщина потерялась в ходе ягоды.Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, за помощью к спасателям обратился племянник заблудившейся женщины. По его словам, в установленное время тётя не вышла к машине. Самостоятельные поиски результата не дали: мужчина и ещё одна женщина пытались найти её сами - звали, использовали звуковой сигнал машины, обследовали ближайшую местность. В ходе поиска они привлекли ещё троих сборщиков дикоросов. Только спустя 3 часа самостоятельного поиска племянник потерявшейся женщины обратился за помощью к спасателям.«Прибыв на место, спасатели разошлись цепью. Тем временем, начальник поисково-спасательного отряда для привлечения внимания пропавшей, включив сирены на спецтранспорте, отправился объезжать местность по просёлочным дорогам. Услышав звуки сирены, заблудившаяся женщина вышла на дорогу и пошла навстречу спасателям. Вблизи Никольска женщина была найдена. Благодаря своевременной помощи спасателей женщина доставлена в населённый пункт в удовлетворительном состоянии», - рассказали в агентстве.Фото: «Номер один»