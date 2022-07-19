Происшествия 19.07.2022 в 09:20
В Бурятии ребенок попал в реанимацию, катаясь на квадроцикле с другом
Сам 12-летний водитель не пострадал
Текст: Константин Воронов
ДТП произошло вечером 18 июля в степи около села Новый Заган Мухоршибирского района. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 12-летний водитель квадроцикла «Стелс Гепард» не справился с управлением и перевернулся. В результате аварии 11-летний пассажир транспорта получил травмы различной степени тяжести, сейчас он находится в реанимации.
За передачу прав управления несовершеннолетнему лицу к административной ответственности привлечен отец юного водителя. Он будет оштрафован на 30 тысяч рублей.
Как отметили в Госавтоинспекции, за последние 10 дней это уже второе ДТП с участием квадроцикла под управлением несовершеннолетнего водителя, не имеющего прав и навыков вождения.
«Госавтоинспекция призывает родителей не допускать своих детей к управлению автомототранспортом и иными видами самоходной техники. Не оставляйте без присмотра ключи от транспортных средств и контролируйте досуг подростков», - призвали в ГИБДД.
Фото: ГИБДД Бурятии
За передачу прав управления несовершеннолетнему лицу к административной ответственности привлечен отец юного водителя. Он будет оштрафован на 30 тысяч рублей.
Как отметили в Госавтоинспекции, за последние 10 дней это уже второе ДТП с участием квадроцикла под управлением несовершеннолетнего водителя, не имеющего прав и навыков вождения.
«Госавтоинспекция призывает родителей не допускать своих детей к управлению автомототранспортом и иными видами самоходной техники. Не оставляйте без присмотра ключи от транспортных средств и контролируйте досуг подростков», - призвали в ГИБДД.
Фото: ГИБДД Бурятии
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