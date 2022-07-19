Происшествия 19.07.2022 в 09:40

В Бурятии задержали парня, сбежавшего от тункинских полицейских

Молодой человек признал вину и извинился перед правоохранителями
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии задержали парня, сбежавшего от тункинских полицейских
В Бурятии задержан 25-летний парень, который 7 июля в Улан-Удэ распылил перцовый баллончик в тункинских полицейских, пытавшихся его задержать. После молодой человек скрылся и распространил в соцсетях недостоверную информацию о неправомерных действиях правоохранителей. 

«Задержанный доставлен в СУ СК России по Бурятии для проведения процессуальных действий. Он принес публичные извинения полицейским и признал свою вину в содеянном», - рассказали в МВД Бурятии.



Напомним, по данным полиции, 17 августа 2021 года сотрудники правопорядка изъяли у молодого жителя Тункинского района незаконно переделанное огнестрельное оружие, было возбуждено уголовное дело. Однако парень скрылся и пребывал в различных регионах России. Установив местонахождение разыскиваемого, для его задержания в Улан-Удэ командировали сотрудников отдела полиции «Тункинский».

«При попытке задержания подозреваемого возле лаундж-бара «Felicity», где он предположительно работал охранником, гражданин начал вести себя агрессивно. Вводя в заблуждение работников и посетителей заведения, парень просил их содействия в освобождении от удержания полицейскими, а также распылил перцовый баллончик в лицо сотрудникам, после чего скрылся», - рассказывали ранее в МВД.

После этого в отношении молодого тункинца возбудили еще одно уголовное дело – за применение насилия в отношении представителя власти.

Фото и видео: МВД Бурятии
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