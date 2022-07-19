В Бурятии задержали парня, сбежавшего от тункинских полицейских

В Бурятии задержан 25-летний парень, который 7 июля в Улан-Удэ распылил перцовый баллончик в тункинских полицейских, пытавшихся его задержать. После молодой человек скрылся и распространил в соцсетях недостоверную информацию о неправомерных действиях правоохранителей.







«Задержанный доставлен в СУ СК России по Бурятии для проведения процессуальных действий. Он принес публичные извинения полицейским и признал свою вину в содеянном», - рассказали в МВД Бурятии.













После этого в отношении молодого тункинца возбудили еще одно уголовное дело – за применение насилия в отношении представителя власти.

