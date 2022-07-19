В Бурятии экс-чиновницу осудили за махинации с аварийным жильем

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшей чиновницы администрации Муйского района, обвиняемой в получении взяток.«Подсудимая являлась должностным лицом, ответственным за предоставление социальной выплаты гражданам для переселения из аварийного жилья. В 2020 году за отказ от проверки достоверности представленных документов на приобретаемое жилье по заведомо мнимым сделкам она получила от четырех граждан взятки на сумму 410 тыс. рублей», - рассказали в прокуратуре Бурятии.Суд признал женщину виновной и приговорил к 8 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет со штрафом 600 тыс. рублей и лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе сроком 5 лет.Приговор еще не вступил в законную силу.Фото: «Номер один»