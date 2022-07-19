Происшествия 19.07.2022 в 10:25

В Улан-Удэ работника больницы заставили вернуть полученные взятки государству

Мужчина незаконно получил вознаграждение от поставщиков оборудования
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ работника больницы заставили вернуть полученные взятки государству
В Улан-Удэ суд удовлетворил требования прокуратуры о взыскании со взяточника суммы полученных взяток. Речь идет о начальнике службы по эксплуатации и содержанию инженерных сооружений одной из больниц города, которого осудили в начале июня.

Напомним, осужденный в силу занимаемой должности занимался приемкой товаров по договорам поставки, которые заключались медицинским учреждением с различными коммерческими организациями.

«В 2017-2019 годах при нарушении исполнителем сроков поставки в больницу осветительных приборов, а также изменении характеристик поставляемого товара по трем договорам, обвиняемый потребовал от представителя поставщика незаконное денежное вознаграждение. Обещая взамен не принимать меры по взысканию штрафов и неустоек за нарушения условий контрактов. Таким способом он получил три взятки на общую сумму 124 тыс. рублей, которые переведены директором компании на банковский счет супруги должностного лица», - рассказывали ранее в следственном ведомстве.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 4,5 годам лишения свободы условно. Также ему запретили занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях сроком на 2,5 года. В начале июня приговор суда вступил в законную силу.

«Уголовным кодексом РФ предусмотрена конфискация денег, полученных в результате совершения коррупционного преступления, если данный вопрос не разрешался в ходе рассмотрения уголовного дела. В связи с этим прокурор обратился в суд с требованием об обращении в доход РФ денежных средств, равных в сумме размеру полученных осужденным взяток. «Суд требования прокурора удовлетворил, решение вступило в законную силу», - сообщили сегодня в прокуратуре Бурятии.

Фото: «Номер один»
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