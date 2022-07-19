В Бурятии внук украл у бабушки дорогой телевизор, чтобы рассчитаться с долгами

В полицию Селенгинска поступило заявление о краже жидкокристаллического телевизора стоимостью 39 тысяч рублей у пожилой местной жительницы. Сотрудники правоохранительных органов установили, что к хищению причастен внук потерпевшей. Молодой человек, воспользовавшись отсутствием бабушки дома, совершил кражу и спрятал похищенное, а после скрылся от полиции, на какое-то время сбежав в Иркутскую область.Однако, когда парень вернулся в родной поселок, его задержали.«Ориентировка на ранее судимого 22-летнего местного жителя была передана наружным нарядам. Сотрудники вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования в центре поселка, заметили и задержали подозреваемого. Доставленный в полицию гражданин дал признательные показания и вернул краденный телевизор. Со слов злоумышленника, на преступление его толкнуло трудное финансовое положение. Он планировал продать похищенное для возврата долгов», - рассказали в Росгвардии Бурятии.По факту кражи возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.Фото: Росгвардия Бурятии