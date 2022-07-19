Происшествия 19.07.2022 в 10:51

В Бурятии внук украл у бабушки дорогой телевизор, чтобы рассчитаться с долгами

После кражи молодой человек сбежал в Иркутскую область
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Бурятии внук украл у бабушки дорогой телевизор, чтобы рассчитаться с долгами
В полицию Селенгинска поступило заявление о краже жидкокристаллического телевизора стоимостью 39 тысяч рублей у пожилой местной жительницы. Сотрудники правоохранительных органов установили, что к хищению причастен внук потерпевшей. Молодой человек, воспользовавшись отсутствием бабушки дома, совершил кражу и спрятал похищенное, а после скрылся от полиции, на какое-то время сбежав в Иркутскую область.

Однако, когда парень вернулся в родной поселок, его задержали.

«Ориентировка на ранее судимого 22-летнего местного жителя была передана наружным нарядам. Сотрудники вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования в центре поселка, заметили и задержали подозреваемого. Доставленный в полицию гражданин дал признательные показания и вернул краденный телевизор. Со слов злоумышленника, на преступление его толкнуло трудное финансовое положение. Он планировал продать похищенное для возврата долгов», - рассказали в Росгвардии Бурятии.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.

Фото: Росгвардия Бурятии
Теги
кража

Все новости

В Забайкалье поднимаются реки
19.07.2022 в 11:45
В Улан-Удэ за неделю собаки пять раз нападали на людей
19.07.2022 в 11:39
Рудник Ирокинда начал реализацию программы мониторинга биоразнообразия
19.07.2022 в 11:20
Льготы для ветерана
19.07.2022 в 11:00
В Бурятии внук украл у бабушки дорогой телевизор, чтобы рассчитаться с долгами
19.07.2022 в 10:51
Авиакомпания NordStar открыла продажу билетов по направлению Улан-Удэ – Новосибирск – Норильск
19.07.2022 в 10:34
В Улан-Удэ работника больницы заставили вернуть полученные взятки государству
19.07.2022 в 10:25
В Бурятии экс-чиновницу осудили за махинации с аварийным жильем
19.07.2022 в 10:05
В Улан-Удэ восстановлена в должности начальник желдорвокзала
19.07.2022 в 09:43
В Бурятии задержали парня, сбежавшего от тункинских полицейских
19.07.2022 в 09:40
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 июля

Читайте также
В Забайкалье поднимаются реки
Уровень воды в Витиме повысился на 188 сантиметров за сутки
19.07.2022 в 11:45
В Улан-Удэ за неделю собаки пять раз нападали на людей
В нескольких случаях жертвами агрессивных псов стали дети
19.07.2022 в 11:39
В Улан-Удэ работника больницы заставили вернуть полученные взятки государству
Мужчина незаконно получил вознаграждение от поставщиков оборудования
19.07.2022 в 10:25
В Бурятии экс-чиновницу осудили за махинации с аварийным жильем
За взятки женщина не проверяла документы у расселяемых граждан
19.07.2022 в 10:05
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru