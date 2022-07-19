Происшествия 19.07.2022 в 11:39

В Улан-Удэ за неделю собаки пять раз нападали на людей

В нескольких случаях жертвами агрессивных псов стали дети
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ за неделю собаки пять раз нападали на людей
За последнюю неделю в столице Бурятии произошло пять нападений собак на людей, сообщили в мэрии города. При этом все животные имели хозяев и находились на самовыгуле.

«На ул. Заветная соседская собака укусила за голень женщину. В СНТ «Стекольщик» собака укусила 12-летнего ребенка. Домашнее животное было на безконтрольном выгуле с девочкой. Пострадавший с множественными укушенными ранами в области левого предплечья отпущен на амбулаторное лечение. На ул. Пушкина, 35 овчарка покусала 8-летнего ребёнка, животное выскочило из соседней секции многоэтажного дома. По ул. Гарнизонная 6-летнюю девочку укусила соседская собака, у ребенка  укушенная рана третьего пальца правой кисти. В 140б микрорайоне крупный пес выскочил из ворот стройки и накинулся на женщину с тремя детьми, им удалось отбиться от агрессивного животного», - перечислили случаи нападения в администрации Улан-Удэ.

Как отметили в мэрии, для профилактики самовыгула хозяйских собак в столице Бурятии еженедельно идут профилактические рейды, во время которых специалисты проверяют правила содержания домашних животных и выписывают штрафы нарушителям.

Так, третий межведомственный рейд с начала года прошел 14 июля в микрорайоне Новая Комушка, Горького и Радужный. Мобильные группы в течение дня обошли 282 двора.

– Несмотря на регулярные рейды, собственники продолжают безответственно относится к своим животным. Во время рейда мы выявили пять фактов самовыгула, нарушителям правил выгула грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей, – рассказал начальник Управления административного контроля Комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ Цокто Жамсуев.

В рейде также учувствуют службы отлова. Они работают по заявкам, которые поступают в оперштаб от горожан и участников рейда. В течение дня было отловлено семь собак.

– Часть отловленных особей хозяйские. После проведения рейдов к нам часто обращаются хозяева в поисках своих питомцев. По закону мы обязаны возвращать животное, если у него объявился владелец, – рассказал консультант отдела благоустройства Дмитрий Ларченко.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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