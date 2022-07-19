Происшествия 19.07.2022 в 12:39

Молодой житель Улан-Удэ отдохнул на всю катушку на украденные у приятеля миллионы

Только в одном из ресторанов кутила просадил 1,3 миллиона рублей
A- A+
Текст: Константин Воронов
Молодой житель Улан-Удэ отдохнул на всю катушку на украденные у приятеля миллионы
13 июля в полицию Улан-Удэ с заявлением о краже крупной суммы обратился 20-летний горожанин. Он сообщил, что неизвестный в баре похитил его рюкзак с двумя миллионами рублей и документами. Полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям.

Как выяснили оперативники, улан-удэнец распивал в баре спиртное со знакомым, куда молодые люди пришли уже после посиделок в другом питейном заведении. Несмотря на наличие крупной суммы, заявитель неоднократно отлучался на улицу и танцпол, оставляя свои вещи без присмотра.

По словам потерпевшего, незадолго до закрытия он встретил у бара пострадавшего в драке товарища и решил помочь, сопроводив его в медучреждение. Знакомого о своем уходе горожанин не предупредил и не взял рюкзак, а когда вернулся, заведение уже было закрыто. В полицию молодой человек обратился только спустя три дня после распития спиртного.

«В результате проделанной правоохранителями работы установлен и задержан подозреваемый – 24-летний гражданин, с которым отдыхал заявитель. Он пояснил, что после закрытия бара, не дождавшись компаньона, забрал его вещи с собой, чтобы вернуть. Однако планы изменились, когда злоумышленник заглянул в рюкзак: обнаружив наличность, он почти в полном объеме потратил её на увеселительные мероприятия», - сообщили в МВД Бурятии.

Как рассказали в полиции, с малознакомым мужчиной-водителем и компанией девушек подозреваемый съездил отдохнуть на Щучье озеро. При этом за покупку алкоголя и продуктов он расплачивался похищенными деньгами, а по возвращению купил и подарил им дорогие телефоны. В общей сложности на отдых у злоумышленника ушло около 500 тысяч рублей.

После с тем же водителем за предложенную ему плату парень уехал в соседний регион, где в ресторане устроил двухдневный банкет с друзьями и знакомыми, заказывая самые дорогие алкогольные напитки и блюда. В общей сумме злоумышленник оставил в заведении около 1 миллиона 300 тысяч рублей. По возвращению в Улан-Удэ кутилу задержали оперативники.

«В ходе проведенного по месту жительства фигуранта обыска следователем изъяты оставшиеся похищенные средства - около 200 тысяч рублей. Ранее к уголовной ответственности подозреваемый не привлекался и признался в содеянном. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Фото: pixabay.com
Теги
кража

Все новости

В Улан-Удэ идёт подготовка к предстоящему отопительному сезону
19.07.2022 в 13:35
Молодой житель Улан-Удэ отдохнул на всю катушку на украденные у приятеля миллионы
19.07.2022 в 12:39
Сильные дожди обрушатся на Бурятию
19.07.2022 в 12:28
В Забайкалье поднимаются реки
19.07.2022 в 11:45
В Улан-Удэ за неделю собаки пять раз нападали на людей
19.07.2022 в 11:39
Рудник Ирокинда начал реализацию программы мониторинга биоразнообразия
19.07.2022 в 11:20
Льготы для ветерана
19.07.2022 в 11:00
В Бурятии внук украл у бабушки дорогой телевизор, чтобы рассчитаться с долгами
19.07.2022 в 10:51
Авиакомпания NordStar открыла продажу билетов по направлению Улан-Удэ – Новосибирск – Норильск
19.07.2022 в 10:34
В Улан-Удэ работника больницы заставили вернуть полученные взятки государству
19.07.2022 в 10:25
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 июля

Читайте также
Сильные дожди обрушатся на Бурятию
На реках юго-западных и южных районов республики возможен подъем уровней воды с выходом на пойму
19.07.2022 в 12:28
В Забайкалье поднимаются реки
Уровень воды в Витиме повысился на 188 сантиметров за сутки
19.07.2022 в 11:45
В Улан-Удэ за неделю собаки пять раз нападали на людей
В нескольких случаях жертвами агрессивных псов стали дети
19.07.2022 в 11:39
В Бурятии внук украл у бабушки дорогой телевизор, чтобы рассчитаться с долгами
После кражи молодой человек сбежал в Иркутскую область
19.07.2022 в 10:51
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru