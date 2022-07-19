Молодой житель Улан-Удэ отдохнул на всю катушку на украденные у приятеля миллионы

13 июля в полицию Улан-Удэ с заявлением о краже крупной суммы обратился 20-летний горожанин. Он сообщил, что неизвестный в баре похитил его рюкзак с двумя миллионами рублей и документами. Полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям.Как выяснили оперативники, улан-удэнец распивал в баре спиртное со знакомым, куда молодые люди пришли уже после посиделок в другом питейном заведении. Несмотря на наличие крупной суммы, заявитель неоднократно отлучался на улицу и танцпол, оставляя свои вещи без присмотра.По словам потерпевшего, незадолго до закрытия он встретил у бара пострадавшего в драке товарища и решил помочь, сопроводив его в медучреждение. Знакомого о своем уходе горожанин не предупредил и не взял рюкзак, а когда вернулся, заведение уже было закрыто. В полицию молодой человек обратился только спустя три дня после распития спиртного.«В результате проделанной правоохранителями работы установлен и задержан подозреваемый – 24-летний гражданин, с которым отдыхал заявитель. Он пояснил, что после закрытия бара, не дождавшись компаньона, забрал его вещи с собой, чтобы вернуть. Однако планы изменились, когда злоумышленник заглянул в рюкзак: обнаружив наличность, он почти в полном объеме потратил её на увеселительные мероприятия», - сообщили в МВД Бурятии.Как рассказали в полиции, с малознакомым мужчиной-водителем и компанией девушек подозреваемый съездил отдохнуть на Щучье озеро. При этом за покупку алкоголя и продуктов он расплачивался похищенными деньгами, а по возвращению купил и подарил им дорогие телефоны. В общей сложности на отдых у злоумышленника ушло около 500 тысяч рублей.После с тем же водителем за предложенную ему плату парень уехал в соседний регион, где в ресторане устроил двухдневный банкет с друзьями и знакомыми, заказывая самые дорогие алкогольные напитки и блюда. В общей сумме злоумышленник оставил в заведении около 1 миллиона 300 тысяч рублей. По возвращению в Улан-Удэ кутилу задержали оперативники.«В ходе проведенного по месту жительства фигуранта обыска следователем изъяты оставшиеся похищенные средства - около 200 тысяч рублей. Ранее к уголовной ответственности подозреваемый не привлекался и признался в содеянном. По факту кражи возбуждено уголовное дело.Фото: pixabay.com