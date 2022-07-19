Происшествия 19.07.2022 в 14:48

Житель Бурятии уничтожил множество деревьев ради проезда на вездеходе в лес

Друзья пытались отговорить мужчину, но безуспешно
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Текст: Константин Воронов
Житель Бурятии уничтожил множество деревьев ради проезда на вездеходе в лес
Днем 15 июля сотрудники МВД Бурятии и лесничие в ходе профилактического рейда задержали подозреваемого в незаконной рубке леса в Каменском участковом лесничестве.

Как рассказали в полиции, злоумышленником оказался 41-летний житель села Тресково, который на вездеходе вместе с тремя гражданами отправился в лес. Мужчины, взяв рыболовные снасти, планировали остановиться на несколько дней в зимовье, расположенном в 20 километрах от села.


Через 15 километров проселочная дорога сузилась, проход для гусеничной машины загородили деревья. Вопрос с дальнейшим продвижением транспорта в лес сельчанин решил при помощи бензопилы: инструментом он спилил росшие по обочинам дороги и мешавшие проезду сосны, пихты, осины и берёзы. Всего им срублено более 18 кубометров лесных насаждений. Ущерб составил более 370 тысяч рублей.


«По имеющейся информации, друзья отговаривали мужчину от противоправной затеи, но он настоял на своём. Однако до пункта назначения компания не добралась: путь преградили полицейские. В отношении всех граждан составлены административные протоколы за нахождение в лесу в период действия особого противопожарного режима», - сообщили в МВД.


По факту незаконной рубки леса в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Известно, что подозреваемый ранее уже был судим за кражу и наркопреступление. Трудоустроен.

Фото: МВД Бурятии

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рубка леса

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