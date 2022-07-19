В Бурятии крупный град побил машины, теплицы и урожай

Сегодня днем в Закаменске выпал град диаметром 3-4 см. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, имеются повреждения автомобильного транспорта, теплиц и урожая в огородах жителей.







«Администрацией муниципального образования организован сбор оперативного штаба. Проводятся проверки наличия повреждений на социально-значимых объектах, жилых зданиях и организациях», - рассказали в агентстве.









Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС