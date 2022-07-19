Происшествия 19.07.2022 в 17:31

В Бурятии крупный град побил машины, теплицы и урожай

Сообщают, что размер градин составлял 3-4 см
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии крупный град побил машины, теплицы и урожай
Сегодня днем в Закаменске выпал град диаметром 3-4 см. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, имеются повреждения автомобильного  транспорта, теплиц и урожая в огородах жителей.


«Администрацией муниципального образования организован сбор оперативного штаба. Проводятся проверки наличия повреждений на социально-значимых объектах, жилых зданиях и организациях», - рассказали в агентстве.



Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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