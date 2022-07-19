В Бурятии водитель маршрутки погиб при столкновении с пожарной машиной

Полиция Бурятии устанавливает обстоятельства смертельного ДТП, случившегося сегодня около пяти часов вечера в Тарбагатайском районе.«По предварительным данным, вблизи села Нижний Саянтуй произошло столкновение микроавтобуса и пожарной автомашины. В результате ДТП погиб водитель микроавтобуса. Пассажиры в транспортном средстве отсутствовали», - сообщили в ГИБДД Бурятии.Фото: скриншот видео «Весь Улан-Удэ»