Происшествия 19.07.2022 в 19:03
В Бурятии водитель маршрутки погиб при столкновении с пожарной машиной
Микроавтобус ехал без пассажиров
Текст: Константин Воронов
Полиция Бурятии устанавливает обстоятельства смертельного ДТП, случившегося сегодня около пяти часов вечера в Тарбагатайском районе.
«По предварительным данным, вблизи села Нижний Саянтуй произошло столкновение микроавтобуса и пожарной автомашины. В результате ДТП погиб водитель микроавтобуса. Пассажиры в транспортном средстве отсутствовали», - сообщили в ГИБДД Бурятии.
Фото: скриншот видео «Весь Улан-Удэ»
«По предварительным данным, вблизи села Нижний Саянтуй произошло столкновение микроавтобуса и пожарной автомашины. В результате ДТП погиб водитель микроавтобуса. Пассажиры в транспортном средстве отсутствовали», - сообщили в ГИБДД Бурятии.
Фото: скриншот видео «Весь Улан-Удэ»
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