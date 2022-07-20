Происшествия 20.07.2022 в 09:31

Число убийств в Бурятии растет на фоне общего снижения преступности

Также увеличилось число краж автомобилей и угонов
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Текст: Константин Воронов
Число убийств в Бурятии растет на фоне общего снижения преступности
За первую половину этого года в Бурятии зарегистрировано 10 296 преступлений, что на 4,5% меньше, чем в аналогичном периоде 2021 года.

Как сообщили в прокуратуре республики, сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений (-6,9%), умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (-17%), мошенничеств (-20%), разбоев (-20%), грабежей (-13%), вымогательств (-18%), изнасилований и покушений на изнасилование (-43%), преступлений, связанных с незаконными оборотом наркотиков (-14%) и незаконной охотой (-13%).

На 3,8% снизилось число преступлений, совершенных в общественных местах. Их удельный вес в общем количестве зарегистрированных преступлений составил 28,4%.

Сократилось количество преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, на 14,7%.

В то же время возросло число убийств и покушений на убийство (+23,8%), краж автомобилей (+9,7%), угонов (+27%), преступлений, связанных с незаконным оборотом леса и лесопродуктов (+16%).

Фото: «Номер один»

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