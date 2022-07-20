Число убийств в Бурятии растет на фоне общего снижения преступности

За первую половину этого года в Бурятии зарегистрировано 10 296 преступлений, что на 4,5% меньше, чем в аналогичном периоде 2021 года.Как сообщили в прокуратуре республики, сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений (-6,9%), умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (-17%), мошенничеств (-20%), разбоев (-20%), грабежей (-13%), вымогательств (-18%), изнасилований и покушений на изнасилование (-43%), преступлений, связанных с незаконными оборотом наркотиков (-14%) и незаконной охотой (-13%).На 3,8% снизилось число преступлений, совершенных в общественных местах. Их удельный вес в общем количестве зарегистрированных преступлений составил 28,4%.Сократилось количество преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, на 14,7%.В то же время возросло число убийств и покушений на убийство (+23,8%), краж автомобилей (+9,7%), угонов (+27%), преступлений, связанных с незаконным оборотом леса и лесопродуктов (+16%).Фото: «Номер один»