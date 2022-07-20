Происшествия 20.07.2022 в 09:42

В Бурятии главу поселения обвинили в подлоге

Он фиктивно трудоустроил водителя, а его зарплатой распорядился сам
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии главу поселения обвинили в подлоге
В Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении главы одного из сельских поселений Тарбагатайского района. Его обвиняют в служебном подлоге.

«В ноябре 2021 года глава из корыстной заинтересованности подписал приказ о принятии на работу водителя администрации. При этом он заведомо знал, что обязанности водителя выполняться не будут. На основании подложных табелей учета рабочего времени с ноября 2021 года по апрель 2022 года водителю выплачено 59 тыс. рублей. Из них 55 тысячами глава поселения распорядился по своему усмотрению», - рассказали в прокуратуре Бурятии.

Фото: «Номер один»
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