Происшествия 20.07.2022 в 12:47

В Закаменске подсчитывают ущерб от выпавшего накануне града

В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации
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Текст: Константин Воронов
В Закаменске подсчитывают ущерб от выпавшего накануне града
Сегодня в Закаменске объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщил зампред правительства Бурятии Петр Мордовской. Причиной этого стал выпавший накануне град, который побил машины, теплицы и урожаи местных жителей.

«В связи с тем, что пострадало имущество граждан и муниципальная собственность, необходимо оперативно оценить ущерб, причинённый стихией. Для этого нужно увеличить количество групп по оценке ущерба», - сказал зампред.

Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, жителям Закаменского района будет оказываться помощь в зависимости от степени повреждения имущества.

По данным синоптиков, 20 июля в Бурятии сохраняется грозовая активность. Местами по ожидается усиление ветра, грозы, шквал. По северной половине республики ожидаются обильные осадки, ливни и град.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС

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