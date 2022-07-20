Происшествия 20.07.2022 в 12:47
В Закаменске подсчитывают ущерб от выпавшего накануне града
В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации
Текст: Константин Воронов
Сегодня в Закаменске объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщил зампред правительства Бурятии Петр Мордовской. Причиной этого стал выпавший накануне град, который побил машины, теплицы и урожаи местных жителей.
«В связи с тем, что пострадало имущество граждан и муниципальная собственность, необходимо оперативно оценить ущерб, причинённый стихией. Для этого нужно увеличить количество групп по оценке ущерба», - сказал зампред.
Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, жителям Закаменского района будет оказываться помощь в зависимости от степени повреждения имущества.
По данным синоптиков, 20 июля в Бурятии сохраняется грозовая активность. Местами по ожидается усиление ветра, грозы, шквал. По северной половине республики ожидаются обильные осадки, ливни и град.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
«В связи с тем, что пострадало имущество граждан и муниципальная собственность, необходимо оперативно оценить ущерб, причинённый стихией. Для этого нужно увеличить количество групп по оценке ущерба», - сказал зампред.
Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, жителям Закаменского района будет оказываться помощь в зависимости от степени повреждения имущества.
По данным синоптиков, 20 июля в Бурятии сохраняется грозовая активность. Местами по ожидается усиление ветра, грозы, шквал. По северной половине республики ожидаются обильные осадки, ливни и град.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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