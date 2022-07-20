В Улан-Удэ попал в аварию автомобиль ГИБДД

Сегодня на перекрёстке улиц Николая Петрова и Комсомольская произошло ДТП с участием автомобиля Госавтоинспекции.Как сообщает паблик «Аварком кузов-салон» со ссылкой на слова сотрудника ГИБДД, инспектор ехал по крайней правой полосе и начал поворот налево с проблесковыми маяками и звуковым сигналом. В этот момент в него неожиданно врезался автомобиль «Хонда Партнёр», не уступивший дорогу.ДТП обошлось без пострадавших.Фото: Аварком кузов-салон»