Происшествия 20.07.2022 в 13:04
В Улан-Удэ попал в аварию автомобиль ГИБДД
ДТП обошлось без пострадавших
Текст: Константин Воронов
Сегодня на перекрёстке улиц Николая Петрова и Комсомольская произошло ДТП с участием автомобиля Госавтоинспекции.
Как сообщает паблик «Аварком кузов-салон» со ссылкой на слова сотрудника ГИБДД, инспектор ехал по крайней правой полосе и начал поворот налево с проблесковыми маяками и звуковым сигналом. В этот момент в него неожиданно врезался автомобиль «Хонда Партнёр», не уступивший дорогу.
ДТП обошлось без пострадавших.
Фото: Аварком кузов-салон»
Как сообщает паблик «Аварком кузов-салон» со ссылкой на слова сотрудника ГИБДД, инспектор ехал по крайней правой полосе и начал поворот налево с проблесковыми маяками и звуковым сигналом. В этот момент в него неожиданно врезался автомобиль «Хонда Партнёр», не уступивший дорогу.
ДТП обошлось без пострадавших.
Фото: Аварком кузов-салон»
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