Происшествия 20.07.2022 в 14:28
В Бурятии разыскивают женщину, которая может знать об исчезновении мужчины
Ушедшего из дома после ссоры улан-удэнца до сих пор не могут найти
Текст: Константин Воронов
Сотрудники полиции Улан-Удэ разыскивают возможную свидетельницу пропажи 50-летнего Ивана Щипанова. Напомним, мужчина 18 апреля после семейной ссоры ушел из дома по ул. Революции 1905 года и до настоящего времени не вернулся. Известно, что 14 мая он заходил к матери. Является уроженцем поселка Выдрино Кабанского района.
При наличии какой-либо информации о гражданке или её местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8 (983) 535-60-91, 8 (924) 390-60-60, 8 (9021) 600-258 или 102 (112).
Приметы возможной свидетельницы: азиатской внешности, на вид 40-50 лет, рост 160 см, плотного телосложения, волосы черные, носит чёлку, глаза карие.
При наличии какой-либо информации о гражданке или её местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8 (983) 535-60-91, 8 (924) 390-60-60, 8 (9021) 600-258 или 102 (112).
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