Происшествия 20.07.2022 в 17:08

В Улан-Удэ полицейские сами того не зная задержали грабителя

Похитивший телефон молодой человек вызвал подозрение у правоохранителей
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ полицейские сами того не зная задержали грабителя
Ночью 16 июля в полицию Улан-Удэ с заявлением о грабеже обратилась 46-летняя горожанка. Женщина рассказала, что по возвращению из кафе вместе с мужем решила подышать воздухом на скамейке в соседнем дворе. Она оставалась сидеть на лавочке, когда супруг отлучился в квартиру. В этот момент и произошло хищение: к ней подбежал неизвестный и, схватив лежавший рядом с женщиной телефон, скрылся. Ущерб составил 10 тысяч рублей.

О происшедшем гражданка сообщила вернувшемся мужу, а тот – в полицию.

«На розыск подозреваемого были ориентированы наружные наряды. Однако скрывшийся бегством молодой человек оказался уже задержан: он вызвал подозрения у находившегося в районе улицы Жердева, неподалеку от места происшествия, полицейского автопатруля», - рассказали в МВД Бурятии.

Противоправный поступок 21-летний горожанин объяснил действием алкоголя.

Похищенный гаджет изъят и возвращен владелице. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

Фото: «Номер один»
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