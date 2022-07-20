В Улан-Удэ полицейские сами того не зная задержали грабителя

Ночью 16 июля в полицию Улан-Удэ с заявлением о грабеже обратилась 46-летняя горожанка. Женщина рассказала, что по возвращению из кафе вместе с мужем решила подышать воздухом на скамейке в соседнем дворе. Она оставалась сидеть на лавочке, когда супруг отлучился в квартиру. В этот момент и произошло хищение: к ней подбежал неизвестный и, схватив лежавший рядом с женщиной телефон, скрылся. Ущерб составил 10 тысяч рублей.О происшедшем гражданка сообщила вернувшемся мужу, а тот – в полицию.«На розыск подозреваемого были ориентированы наружные наряды. Однако скрывшийся бегством молодой человек оказался уже задержан: он вызвал подозрения у находившегося в районе улицы Жердева, неподалеку от места происшествия, полицейского автопатруля», - рассказали в МВД Бурятии.Противоправный поступок 21-летний горожанин объяснил действием алкоголя.Похищенный гаджет изъят и возвращен владелице. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.Фото: «Номер один»