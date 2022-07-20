Происшествия 20.07.2022 в 17:29

В Бурятии убийца трех человек получил 26 лет заключения

Первые 5 лет он проведет в тюрьме, а оставшийся срок – в колонии особого режима
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии убийца трех человек получил 26 лет заключения
Верховный суд Бурятии вынес приговор в отношении 33-летнего ранее судимого жителя поселка Каменск, обвиняемого в убийстве трех человек, умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога, разбое с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего и уклонении от административного надзора.

Напомним, резонансное преступление произошло в поселке Каменск в апреле 2021 года. В течение дня обвиняемый употреблял алкоголь, а следующим утром направился в гости к знакомой пенсионерке, у которой в квартире принялся самовольно искать спиртное, чтобы опохмелиться.

Из-за этого у него с хозяйкой произошла ссора, в ходе которой обвиняемый стал избивать женщину, а затем схватил нож и нанес им множество ударов по телу потерпевшей, после чего добил ударом молотка по голове. В это время в квартиру зашла пожилая соседка. Злоумышленник напал на неожиданного свидетеля и при помощи тех же орудий преступления расправился со второй женщиной. Затем он отволок тела в зал, где на диване увидел спавшего незнакомого мужчину. Осмотрев жилище, злоумышленник нашел бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, облил ею покойных и предметы мебели, после чего поджег. Во время возникшего пожара спящий мужчина скончался от отравления продуктами горения.

На следующий день, подыскивая деньги, чтобы скрыться из поселка, обвиняемый незаконно проник в дом к знакомой местной жительнице, напал на нее, угрожая ножом, после чего молотком нанес удар по голове женщины и открыто похитил деньги, имущество и банковскую карту, по которой потом совершил покупки в магазинах.

После нападения злоумышленник скотчем привязал потерпевшую к стулу, заклеил ей рот и скрылся. Позже потерпевшая с помощью находившегося рядом топора смогла освободиться от пут и обратиться за помощью. По ее заявлению о разбойном нападении обвиняемый был задержан.

«Однако причастность мужчины к убийству была установлена позже в результате кропотливой следственно-оперативной работы, детального исследования улик и доказательств, восстановления полной картины преступления, а также сравнения способов и орудий нападения на граждан», - сообщила ранее в Следственном комитете Бурятии.  

Как сообщили в Верховном суде Бурятии, мужчина признан виновным и приговорен к 26 годам лишения свободы. При этом первые 5 лет он проведет в тюрьме, а оставшийся срок – в колонии особого режима.

Фото: Следственный комитет Бурятии
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