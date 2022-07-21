Пограничники Бурятии не дали браконьерам убить животных

В Бурятии направлено в суд уголовное дело в отношении троих жителей республики, которые обвиняются в незаконной охоте группой лиц по предварительному сговору.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в январе 2022 года трое знакомых на автомобиле въехали в охотничьи угодья Кяхтинского района. Обвиняемые с помощью светового луча выслеживали животных, а один из них с заряженным карабином с оптическим прицелом был готов стрелять по зверюшкам.«Преступные действия охотников пресек наряд Пограничного управления ФСБ. Максимальное наказание за данное преступление предусматривает штраф до 1 млн рублей либо лишение свободы сроком до 5 лет с лишением права занимать определенные должности», - сообщили в прокуратуре.Фото: «Номер один»