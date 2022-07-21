Происшествия 21.07.2022 в 09:20
Пограничники Бурятии не дали браконьерам убить животных
Любителям незаконной охоты грозит до 5 лет тюрьмы
Текст: Константин Воронов
В Бурятии направлено в суд уголовное дело в отношении троих жителей республики, которые обвиняются в незаконной охоте группой лиц по предварительному сговору.
Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в январе 2022 года трое знакомых на автомобиле въехали в охотничьи угодья Кяхтинского района. Обвиняемые с помощью светового луча выслеживали животных, а один из них с заряженным карабином с оптическим прицелом был готов стрелять по зверюшкам.
«Преступные действия охотников пресек наряд Пограничного управления ФСБ. Максимальное наказание за данное преступление предусматривает штраф до 1 млн рублей либо лишение свободы сроком до 5 лет с лишением права занимать определенные должности», - сообщили в прокуратуре.
Фото: «Номер один»
Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в январе 2022 года трое знакомых на автомобиле въехали в охотничьи угодья Кяхтинского района. Обвиняемые с помощью светового луча выслеживали животных, а один из них с заряженным карабином с оптическим прицелом был готов стрелять по зверюшкам.
«Преступные действия охотников пресек наряд Пограничного управления ФСБ. Максимальное наказание за данное преступление предусматривает штраф до 1 млн рублей либо лишение свободы сроком до 5 лет с лишением права занимать определенные должности», - сообщили в прокуратуре.
Фото: «Номер один»
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