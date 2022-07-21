Происшествия 21.07.2022 в 09:47
В Бурятии мотоциклист без прав разбил голову
Мужчина госпитализирован
Текст: Константин Воронов
ДТП произошло утром 20 июля в Селенгинском районе. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 45-летний водитель мотоцикла «Урал», не имеющий прав, следуя со стороны Гусиного озере в 2 км от села Цайдам не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся.
В результате аварии водитель мотоцикла получил травму головы и был госпитализирован в Гусиноозерскую ЦРБ.
Фото: ГИБДД Бурятии
В результате аварии водитель мотоцикла получил травму головы и был госпитализирован в Гусиноозерскую ЦРБ.
Фото: ГИБДД Бурятии
ТегиДТП