Происшествия 21.07.2022 в 09:47

В Бурятии мотоциклист без прав разбил голову

Мужчина госпитализирован
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии мотоциклист без прав разбил голову
ДТП произошло утром 20 июля в Селенгинском районе. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 45-летний водитель мотоцикла «Урал», не имеющий прав, следуя со стороны Гусиного озере в 2 км от села Цайдам не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся.

В результате аварии водитель мотоцикла получил травму головы и был госпитализирован в Гусиноозерскую ЦРБ.

Фото: ГИБДД Бурятии
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с 20 по 26 июля

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