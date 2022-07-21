В Бурятии мотоциклист без прав разбил голову

ДТП произошло утром 20 июля в Селенгинском районе. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 45-летний водитель мотоцикла «Урал», не имеющий прав, следуя со стороны Гусиного озере в 2 км от села Цайдам не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся.В результате аварии водитель мотоцикла получил травму головы и был госпитализирован в Гусиноозерскую ЦРБ.Фото: ГИБДД Бурятии