Происшествия 21.07.2022 в 09:59

В Бурятии росгвардейцы поймали подростка с марихуаной

Парень, увидев правоохранителей, пытался сбежать
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии росгвардейцы поймали подростка с марихуаной
Около 5 утра на окраине села Курумкан экипаж вневедомственной охраны Росгвардии заметил молодого человека с рюкзаком. Увидев патрульный автомобиль, парень резко изменил направление движение и попытался скрыться в ближайшем проулке, но был задержан.

«В ходе установления личности и досмотра сотрудники Росгвардии обнаружили в рюкзаке травянистую массу. В присутствии понятых вещество изъяли для исследования. По результатам экспертизы выяснилось, что это марихуана общей массой около 600 граммов», - сообщили в Росгвардии.

17-летний задержанный местный житель пояснил, что наркотик собрал для личного употребления. По факту незаконного оборота наркотических средств возбуждено уголовное дело.

Фото: Росгвардия Бурятии

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