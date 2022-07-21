Происшествия 21.07.2022 в 09:59
В Бурятии росгвардейцы поймали подростка с марихуаной
Парень, увидев правоохранителей, пытался сбежать
Текст: Константин Воронов
Около 5 утра на окраине села Курумкан экипаж вневедомственной охраны Росгвардии заметил молодого человека с рюкзаком. Увидев патрульный автомобиль, парень резко изменил направление движение и попытался скрыться в ближайшем проулке, но был задержан.
«В ходе установления личности и досмотра сотрудники Росгвардии обнаружили в рюкзаке травянистую массу. В присутствии понятых вещество изъяли для исследования. По результатам экспертизы выяснилось, что это марихуана общей массой около 600 граммов», - сообщили в Росгвардии.
17-летний задержанный местный житель пояснил, что наркотик собрал для личного употребления. По факту незаконного оборота наркотических средств возбуждено уголовное дело.
Фото: Росгвардия Бурятии
«В ходе установления личности и досмотра сотрудники Росгвардии обнаружили в рюкзаке травянистую массу. В присутствии понятых вещество изъяли для исследования. По результатам экспертизы выяснилось, что это марихуана общей массой около 600 граммов», - сообщили в Росгвардии.
17-летний задержанный местный житель пояснил, что наркотик собрал для личного употребления. По факту незаконного оборота наркотических средств возбуждено уголовное дело.
Фото: Росгвардия Бурятии
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