В Бурятии росгвардейцы поймали подростка с марихуаной

Около 5 утра на окраине села Курумкан экипаж вневедомственной охраны Росгвардии заметил молодого человека с рюкзаком. Увидев патрульный автомобиль, парень резко изменил направление движение и попытался скрыться в ближайшем проулке, но был задержан.«В ходе установления личности и досмотра сотрудники Росгвардии обнаружили в рюкзаке травянистую массу. В присутствии понятых вещество изъяли для исследования. По результатам экспертизы выяснилось, что это марихуана общей массой около 600 граммов», - сообщили в Росгвардии.17-летний задержанный местный житель пояснил, что наркотик собрал для личного употребления. По факту незаконного оборота наркотических средств возбуждено уголовное дело.Фото: Росгвардия Бурятии