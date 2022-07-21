В Бурятии пьяный водитель «Оки» протаранил «Тойоту Камри»

ДТП по вине пьяного водителя произошло сегодня около 7 часов утра. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 54-летний водитель автомобиля «Ока», ехавший со стороны Истока в направлении Сужи, выехал на встречную полосу и врезался в «Тойоту Камри». От удара «Ока» перевернулась.«В результате аварии водитель и 59-летний пассажир отечественного автомобиля получили травмы различной степени тяжести. Оба были в состоянии алкогольного опьянения», - рассказали в Госавтоинспекции.Фото: ГИБДД Бурятии