Происшествия 21.07.2022 в 11:20
В Бурятии пьяный водитель «Оки» протаранил «Тойоту Камри»
В аварии пострадали два человека
Текст: Константин Воронов
ДТП по вине пьяного водителя произошло сегодня около 7 часов утра. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 54-летний водитель автомобиля «Ока», ехавший со стороны Истока в направлении Сужи, выехал на встречную полосу и врезался в «Тойоту Камри». От удара «Ока» перевернулась.
«В результате аварии водитель и 59-летний пассажир отечественного автомобиля получили травмы различной степени тяжести. Оба были в состоянии алкогольного опьянения», - рассказали в Госавтоинспекции.
Фото: ГИБДД Бурятии
«В результате аварии водитель и 59-летний пассажир отечественного автомобиля получили травмы различной степени тяжести. Оба были в состоянии алкогольного опьянения», - рассказали в Госавтоинспекции.
Фото: ГИБДД Бурятии
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