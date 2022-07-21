В Бурятии на пепелище сгоревшего дома нашли человеческие останки

Утром 21 июля в пожарную часть Курумканского отряда ГПС РБ поступило сообщение о пожаре в доме на заимке Баяндай, расположенной в 16 км от села Барагхан.Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, первыми на место происшествия прибыли добровольные пожарные. К этому моменту дом уже был полностью уничтожен огнем.«При осмотре места пожара обнаружены человеческие останки. Предположительно, 47-летнего мужчины, который работал на заимке пастухом. Предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём при курении», - рассказали в агентстве.Как уточнили в агентстве, всего с начала года в Бурятии погиб 31 человек, 14 из них стали жертвами неосторожного обращения с огнём.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС