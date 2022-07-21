Происшествия 21.07.2022 в 11:33

В Бурятии на пепелище сгоревшего дома нашли человеческие останки

Предположительно, они принадлежат пастуху, который работал на заимке
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии на пепелище сгоревшего дома нашли человеческие останки
Утром 21 июля в пожарную часть Курумканского отряда ГПС РБ поступило сообщение о пожаре в доме на заимке Баяндай, расположенной в 16 км от села Барагхан.

Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, первыми на место происшествия прибыли добровольные пожарные. К этому моменту дом уже был полностью уничтожен огнем.

«При осмотре места пожара обнаружены человеческие останки. Предположительно, 47-летнего мужчины, который работал на заимке пастухом. Предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём при курении», - рассказали в агентстве.

Как уточнили в агентстве, всего с начала года в Бурятии погиб 31 человек, 14 из них стали жертвами неосторожного обращения с огнём.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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