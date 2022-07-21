Происшествия 21.07.2022 в 12:37

Почти тысячу листов шифера требуется заменить после града в Закаменске

Подсчет ущерба продолжается до сих пор
A- A+
Текст: Константин Воронов
Почти тысячу листов шифера требуется заменить после града в Закаменске
Зампред правительства Бурятии Петр Мордовской поручил администрации Закаменского района усилить группы, занимающиеся подсчетом ущерба от стихии, и ускорить работу по выявлению повреждений.

Напомним, 19 июля в Закаменске выпал град диаметром 3-4 см и прошел ливень, в результате имеются повреждения крыш муниципальных объектов, жилых домов, теплиц, частных насаждений и автомобилей. Дождевые воды размыли внутрипоселковую автодорогу и подтопили некоторые здания.  

Для ликвидации последствий стихии в Закаменске ввели режим «Чрезвычайная ситуация». Для уточнения ущерба в городе работают восемь рабочих групп.

По предварительной информации оперативного штаба, частично повреждены крыши 20 многоквартирных домов. Также повреждены и подтоплены детский сад № 12, ФСК «Тамир», детская школа искусств, пансионат «Горный воздух», центральная котельная и Закаменская ЦРБ.  

Всего на данный момент требуется замена 987 листов шифера, уже подсчитали в муниципалитете.

В частном секторе, по предварительным данным, у 11 домов повреждена кровля. Также у граждан уничтожен урожай на придомовых огородах.

«Жизнедеятельность населения и функционирование объектов не нарушены. Проезд к жилым домам обеспечен. На предстоящие сутки продолжится обследования рабочими группами», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
Теги
град

Все новости

Почти тысячу листов шифера требуется заменить после града в Закаменске
21.07.2022 в 12:37
Руководитель РАЛХа Бурятии получил нового заместителя
21.07.2022 в 11:51
В Бурятии на пепелище сгоревшего дома нашли человеческие останки
21.07.2022 в 11:33
В Бурятии пьяный водитель «Оки» протаранил «Тойоту Камри»
21.07.2022 в 11:20
Доступная среда на транспорте
21.07.2022 в 11:00
В Бурятии построят еще 14 новых детсадов
21.07.2022 в 10:53
В Бурятии росгвардейцы поймали подростка с марихуаной
21.07.2022 в 09:59
В Бурятии мотоциклист без прав разбил голову
21.07.2022 в 09:47
Пограничники Бурятии не дали браконьерам убить животных
21.07.2022 в 09:20
В Бурятии в июне снижались цены
21.07.2022 в 08:00
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 июля

Читайте также
В Бурятии на пепелище сгоревшего дома нашли человеческие останки
Предположительно, они принадлежат пастуху, который работал на заимке
21.07.2022 в 11:33
В Бурятии пьяный водитель «Оки» протаранил «Тойоту Камри»
В аварии пострадали два человека
21.07.2022 в 11:20
В Бурятии росгвардейцы поймали подростка с марихуаной
Парень, увидев правоохранителей, пытался сбежать
21.07.2022 в 09:59
В Бурятии мотоциклист без прав разбил голову
Мужчина госпитализирован
21.07.2022 в 09:47
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru