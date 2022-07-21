Происшествия 21.07.2022 в 12:37
Почти тысячу листов шифера требуется заменить после града в Закаменске
Подсчет ущерба продолжается до сих пор
Текст: Константин Воронов
Зампред правительства Бурятии Петр Мордовской поручил администрации Закаменского района усилить группы, занимающиеся подсчетом ущерба от стихии, и ускорить работу по выявлению повреждений.
Напомним, 19 июля в Закаменске выпал град диаметром 3-4 см и прошел ливень, в результате имеются повреждения крыш муниципальных объектов, жилых домов, теплиц, частных насаждений и автомобилей. Дождевые воды размыли внутрипоселковую автодорогу и подтопили некоторые здания.
Для ликвидации последствий стихии в Закаменске ввели режим «Чрезвычайная ситуация». Для уточнения ущерба в городе работают восемь рабочих групп.
По предварительной информации оперативного штаба, частично повреждены крыши 20 многоквартирных домов. Также повреждены и подтоплены детский сад № 12, ФСК «Тамир», детская школа искусств, пансионат «Горный воздух», центральная котельная и Закаменская ЦРБ.
Всего на данный момент требуется замена 987 листов шифера, уже подсчитали в муниципалитете.
В частном секторе, по предварительным данным, у 11 домов повреждена кровля. Также у граждан уничтожен урожай на придомовых огородах.
«Жизнедеятельность населения и функционирование объектов не нарушены. Проезд к жилым домам обеспечен. На предстоящие сутки продолжится обследования рабочими группами», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
Напомним, 19 июля в Закаменске выпал град диаметром 3-4 см и прошел ливень, в результате имеются повреждения крыш муниципальных объектов, жилых домов, теплиц, частных насаждений и автомобилей. Дождевые воды размыли внутрипоселковую автодорогу и подтопили некоторые здания.
Для ликвидации последствий стихии в Закаменске ввели режим «Чрезвычайная ситуация». Для уточнения ущерба в городе работают восемь рабочих групп.
По предварительной информации оперативного штаба, частично повреждены крыши 20 многоквартирных домов. Также повреждены и подтоплены детский сад № 12, ФСК «Тамир», детская школа искусств, пансионат «Горный воздух», центральная котельная и Закаменская ЦРБ.
Всего на данный момент требуется замена 987 листов шифера, уже подсчитали в муниципалитете.
В частном секторе, по предварительным данным, у 11 домов повреждена кровля. Также у граждан уничтожен урожай на придомовых огородах.
«Жизнедеятельность населения и функционирование объектов не нарушены. Проезд к жилым домам обеспечен. На предстоящие сутки продолжится обследования рабочими группами», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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