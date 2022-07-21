Жительница Улан-Удэ обворовала помогавшую ей лучшую подругу

19 июля в полицию Улан-Удэ поступило заявление от 30-летней горожанки о краже ювелирных изделий. Лежавшие в шкатулке на кухонном шкафу золотые украшения – две цепочки с крестиком и кулоном – пропали после визита вхожей в её дом 35-летней подруги, с которой они дружат уже более 10 лет. Ущерб составил 112 тысяч рублей.Девушка уточнила, что ранее неоднократно помогала злоупотребляющей спиртным гостье и её ребёнку, в том числе финансово. После случившегося она пыталась выйти с подругой на связь и поговорить, однако та игнорировала её звонки. Потерпевшая обратилась в полицию.«На следующий день улан-удэнка была задержана полицейскими. Она призналась, что похитила и заложила в ломбард ценности, поскольку хозяйка дома отказалась взять с собой её и ребёнка отдыхать на море. Почти половину вырученных денег – 17 тысяч рублей – злоумышленница, при задержании находившаяся в состоянии сильнейшего опьянения, потратила на распитие спиртного и ночлег в гостинице. Нигде не работает. Ранее неоднократно судима за имущественные преступления и отбывала наказание в местах лишения свободы», - рассказали в МВД Бурятии.В ближайшее время полицейские по обнаруженным у подозреваемой залоговым билетам изымут из ломбардов похищенное. По факту кражи возбуждено уголовное дело.Фото: «Номер один»