Происшествия 21.07.2022 в 17:46

В Улан-Удэ богатый иркутянин пытался подкупить сотрудника ГИБДД

Инспектор от взятки отказался, а на нарушителя возбудили уголовное дело
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ богатый иркутянин пытался подкупить сотрудника ГИБДД
Днем 20 июля на улице Природной в Улан-Удэ сотрудники ГИБДД остановили дорогостоящий автомобиль под управлением 48-летнего жителя Иркутской области, не пристегнутого ремнем безопасности.

«При оформлении административного материала водитель в служебной автомашине положил купюру достоинством 2000 рублей, пытаясь дать взятку инспектору ДПС. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мелкое взяточничество», - рассказали в МВД Бурятии.

Всего с начала года сотрудники ГИБДД подали 9 уведомлений о склонении к коррупционным нарушениям. Возбуждено 2 уголовных дела, 4 материала находятся на рассмотрении в Следственном комитете.

Госавтоинспекция региона напоминает, что дача взятки должностному лицу противозаконна и уголовно наказуема. Для фиксации противоправных действий в салонах патрульных автомашин установлены видеорегистраторы.

О возможных неправомерных действиях со стороны сотрудников ГИБДД и фактах проявления ими коррупции автомобилистам необходимо сообщать в органы внутренних дел по «телефону доверия» 8 (3012) 292-292. По каждому обращению будет проведена проверка и приняты соответствующие меры, заверили в МВД.

Фото: «Номер один»
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