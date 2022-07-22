Житель Тунки побил трех полицейских

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Тункинского района, обвиняемого в применении насилия в отношении представителей власти.«В апреле 2022 года к гражданину, находящемуся на проселочной дороге вблизи села Жемчуг, подошел сотрудник полиции. В ходе опроса мужчина нанес представителю власти несколько ударов. После содеянного в служебном автомобиле, по пути в отдел полиции села Кырен, он нанес несколько ударов двум другим сотрудникам полиции», - рассказали в прокуратуре Бурятии.Суд признал мужчину виновным и приговорил к штрафу в размере 50 тыс. рублей.Фото: «Номер один»